Ogier, trop prudent : "Une journée correcte, mais sans plus"

Superbe première journée d'Evans en Suède, Neuville coincé au 6e rang - WRC - Rallye de Suède... Au petit jeu de l'adaptation sur un terrain inhabituel pour la saison de ce côté du globe, c'est Elfyn Evans qui s'est montré le plus habile. Le pilote Toyota, déjà dans le coup lors du Monte-Carlo, a devancé Ott Tanak (+8.5 sec) et Kalle Rovanpera (+14.3 sec). Suivent Sébastien Ogier (+17.8 sec), Esapekka Lappi (+20.9 sec) et Thierry Neuville (+23.6 sec), ouvreur et dans l'impossibilité de totalement suivre le rythme. Pour le menu de samedi, c'est très facile. Il suffit de prendre celui de vendredi et de le reproduire.