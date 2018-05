Ogier : "Thierry reprend la tête ? Ca ne va rien changer à mon approche !"

Thierry Neuville a empoché le rallye du Portugal, 6e manche du Championnat du monde WRC, ce dimanche. Le pilote Hyundai s'installe en tête du championnat avec 19 unités d'avance sur Sébastien Ogier, qui est parti à la faute et n'a pu sauver des points durant la Power Stage.

"Pour être honnête, ce n'était pas une grosse erreur vendredi, seulement quelques centimètres dans une trajectoire. C'est peut-être simplement une erreur de prise de notes. J'ai déjà parcouru cette spéciale très souvent et je n'avais jamais vu cette petite racine difficile à distinguer avec les ombres dans la forêt. C'est cher payé. Dans la Power Stage, pas de chance de faire quoi que ce soit. J'étais à la limite et ça allait de plus en plus vite au fur et à mesure que les voitures passaient", a détaillé Ogier à notre micro.

Week-end vierge pour le Français, qui reste bloqué à 100 points au championnat. "Neuville reprend la tête, ça ne va rien changer à mon approche. La pression est toujours là. L'an passé par exemple car c'était un championnat intense et serré. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter, nous n'avons pas encore passé la mi-saison. Neuville va ouvrir en Sardaigne, il va se faire plaisir", a conclu le pilote Ford.