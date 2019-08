Ogier : "Tanak fait des temps incroyables... mais Neuville n'est pas très loin"

Toyota a marqué son territoire dès le début du rallye de Finlande vendredi, plaçant ses trois voitures aux trois premières places à l'issue des six premières spéciales de la 9e épreuve du championnat du monde WRC. Ott Tanak, leader du championnat, était en tête avec quelque 5 secondes d'avance sur ses coéquipiers Jari-Matti Latvala et Kris Meeke. Suivent Esapekka Lappi, Craig Breen et Sébastien Ogier.

"C'est une bonne boucle pour nous. Si on enlève Tanak de la situation, on fait un super job en étant deuxième sur la route. Premier sur la route, il fait des temps incroyables. J'étais à l'aise et j'ai pris du plaisir au volant. On n'est pas loin, mais on veut remonter quelques positions tout de même en vue de samedi. Sur la route, pour le deuxième passage, il devrait y avoir quelques petits rails et quelques pierres qui ressortent. Le grip devrait être un peu meilleur en étant deuxième sur la route. Neuville est mal parti dans les deux premières, mais il n'est pas très loin. Les écarts sont infimes : si on hésite un peu, les secondes peuvent s'envoler rapidement", a analysé Ogier à notre micro ce midi.