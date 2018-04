Ogier tacle Neuville : "Ce résultat va lui éviter de pleurer car il n'a pas la meilleure auto"

Ott Tanak (Toyota) a empoché ce week-end le rallye d'Argentine, la troisième victoire de sa carrière. Tanak a devancé Thierry Neuville (Hyundai) et Dani Sordo (Hyundai). Sébastien Ogier (Ford) a récolté la 4e position au détriment d'Andreas Mikkelsen (Hyundai). Au général, Ogier possède 100 contre 90 à Neuville et 72 à Tanak.

"Je préfère être sur le podium et faire un meilleur résultat, mais ce sont des bons points que nous récoltons. Grâce aux unités prises dans la Power Stage, c'est plus ou moins équivalent à une place sur le podium. On limite donc la casse. Au moins, ce résultat va éviter à Thierry de pleurer car il n'a pas la meilleure voiture. Bon, il va pleurer quand même car la Toyota a été plus rapide. On sait que Thierry et Ott sont mes deux rivaux pour le championnat. Ott a fait un super rallye, la bataille va être rude", a détaillé Ogier au micro de notre collègue RTBF Olivier Gaspard, envoyé spécial en Argentine.

"Notre Ford a été moins performante. Il faut trouver la raison, j'ai ma petite idée. Le rallye, de toute façon, c'est toujours un compromis. On vise le meilleur package partout. On a bien progressé sur le début de saison, mais comme en Argentine l'an passé, on n'était pas très rapide ici. On manque de grip, on doit travailler sur ce point. Au Portugal, on essaiera de faire mieux qu'ici. Si c'est complètement sec, il y a de bonnes chances pour qu'on souffre. On regarde la photo générale et on essaiera de faire au mieux", a conclu le champion en titre.