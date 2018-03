Ogier sur le retour de Loeb : "S'il y en a un qui est capable de le faire, c'est lui !"

Sébastien Ogier arrive au Mexique pour la troisième manche du championnat du monde des rallyes au deuxième rang du classement général, avec dix unités de retard sur le leader Thierry Neuville. Dix unités car il a 'profité' d'une faille du règlement en Suède pour engranger quelques points supplémentaires.

"Ce qu'on en a dit ? Ce n'est pas trop mon style de regarder les commentaires, je pense que j'ai autre chose à faire à la maison. La vérité, c'est que la Suède a été un week-end catastrophique. On a pu sauver quatre points, ça peut toujours compter à la fin de l'année. Ici, au Mexique, le rallye sera réussi si on récolte des gros points à l'arrivée. Partir deuxième sur la route, ça ne va pas être fantastique. C'est un gros challenge, mais nous devons regarder sur le long terme. Notre objectif est de jouer le podium, on sait tous que vendredi sera crucial. On veut au minimum être devant Neuville et Latvala", a précisé Ogier à notre micro.

Avant de s'épancher sur le retour de son compatriote Sébastien Loeb, son grand concurrent du passé. "C'est un très beau challenge. Personne ne l'a réussi avant lui. S'il y en a un qui est capable de le faire, c'est bien lui ! On le prend tous au sérieux et on est tous intéressé de voir ce qu'il sera capable de faire. Si je pourrais faire la même chose ? On n'imagine pas ce genre de retour mais il ne faut jamais dire jamais.

Les relations avec Seb sont bien meilleures que ce qu'on peut dire. On s'est peu vu ces dernières années car on était très occupé. Ca me fait plaisir de revoir Seb et Daniel Elena", a poursuivi le champion en titre.

Et de conclure : "Je ne retiens que du positif du passé face à lui. J'ai appris des conflits et des oppositions avec lui. S'il y avait des choses à refaire, on les referait autrement, mais ça m'a tiré vers le haut et c'est le plus important. Si je suis où je suis maintenant, c'est parce que j'ai pu être opposé à un immense champion comme Seb. Pour se battre avec lui, il a fallu oser son niveau et être à 110%. On se respecte l'un l'autre, c'est évident."