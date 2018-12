Ogier sur la saison 2019 : "C'est loin d'être gagné d'avance !"

La saison 2019

"C’est important de ne pas oublier d’où on vient et le chemin parcouru. Quand on est pris dans la spirale de la compétition, les années passent super vite. J’aurais signé pour beaucoup moins que cela il y a quelques années. Je suis très heureux de vivre cette aventure, j’ai très envie de la faire durer aussi. C’est la raison pour laquelle on continue de se battre, notamment pour 2019. Après avoir gagné six titres consécutifs, c’est difficile de viser autre chose qu’un nouveau titre. Je suis aussi conscient que c’est un nouveau challenge qui nous attend avec une nouvelle voiture. C’est loin d’être gagné d’avance ! J’ai toujours été friand de nouvelles expériences, ça me donne une motivation supplémentaire. Il faut s’adapter au nouvel environnement et bien sûr à la nouvelle voiture. Il faut un peu réapprendre à jouer avec les réglages, à voir comment elle réagit et à trouver les bonnes sensations. Il est un peu trop tôt pour vous détailler les points forts et les faiblesses de l’auto. Il n’y a en tout cas pas de mauvaise surprise pour l’instant. On fait partie des favoris en 2019, on ne s’attend pas à disputer un championnat facile."