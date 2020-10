Ogier : "Sordo laisserait gagner Neuville ? C'est une réflexion belge ça"

Dani Sordo (Hyundai) est toujours en tête du Rallye de Sardaigne, 6e manche (sur 8) du championnat du monde (WRC), samedi soir, devant Sébastien Ogier (Toyota) et Thierry Neuville (Hyundai). Alors qu'il ne reste plus que quatre épreuves spéciales à disputer dimanche, Sordo, vainqueur l'an dernier, compte 27 secondes d'avance sur Ogier et 28 sur Neuville, suivi 30 secondes plus loin par Elfyn Evans (Toyota), leader du championnat.

"C'était plutôt une bonne journée pour nous, mais pas parfaite. La deuxième spéciale de la boucle du matin : on n'a pas bien roulé au premier passage et j'ai calé au deuxième. On a perdu pas mal de secondes dans celle-là. A part ça, on a fait une bonne journée. Quand tu es derrière au championnat, tu sais que tu dois aller chercher un maximum de points", a indiqué Ogier à notre micro.

"Des consignes d'équipe chez Hyundai pour favoriser Neuville plutôt que Sordo ? J'ai envie de dire que c'est une réflexion belge ça car personne d'autre n'y pense. Ils vont peut-être l'envisager à un moment, mais des victoires laissées pour un autre, je n'ai pas vu cela souvent. Nous, on veut tout faire pour s'accrocher à la deuxième place et même mettre Sordo sous pression. Dimanche, les spéciales ne sont pas si simples à négocier. On ne baisse jamais les bras", a aussi précisé le sextuple champion du monde, deuxième du championnat derrière son équipier Elfyn Evans.

