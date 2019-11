Ogier, sextuple champion du monde, rejoint Toyota avec Rovanpera et Evans

Le fabuleux spectacle Tanak-Neuville-Ogier continue, Breen en tonneaux samedi - WRC - Rallye de... L'Estonien Ott Tanak (Toyota) devançait ses concurrents directs pour le titre, le Belge Thierry Neuville (Hyundai) et le Français Sébastien Ogier (Citroën), en tête du Rallye de Grande-Bretagne, 12e manche sur 14 du Championnat du monde des rallyes (WRC), samedi soir. Avec encore cinq spéciales au programme dimanche matin dans les forêts galloises (dont la Power Stage qui offre des points bonus au classement des pilotes), Tanak dispose d'un avantage de 11 sec sur Neuville et de 17 sec 3/10 sur Ogier. Au Championnat, l'Estonien, qui a pris les commandes du rallye dans la dernière spéciale vendredi et a légèrement creusé son avance samedi, pointe 17 longueurs devant le Français et 30 devant le Belge. Dans son débriefing de ce samedi, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grande-Bretagne, revient sur les moments forts de la journée.