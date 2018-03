Ogier s'isole en tête, duel Meeke-Sordo pour la 2e place, Neuville 6e

Sébastien Ogier est un confortable leader du Rallye du Mexique au terme d'une troisième journée marquée par la crevaison du revenant Sébastien Loeb, leader de la 3e manche du championnat du monde WRC avant cet incident et désormais cinquième.

Le quintuple champion du monde en titre devance le Britannique Kris Meeke (Citroën) de 35 secondes et 9/10, et l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) pointe à 46 secondes et 8/10.

Auteur de quatre scratches sur les six spéciales sur terre de la journée, Ogier (M-Sport Ford) a écrasé la concurrence, après une 2e journée où il avait su limiter les dégâts malgré son ordre de départ défavorable.

Notre compatriote Thierry Neuville, qui a encore dû ouvrir samedi, est lui sixième de l'épreuve à plus de quatre minutes de son concurrent direct au championnat.

Enfin, l'Estonien Ott Tänak a été contraint de jeter l'éponge pour le classement général après avoir rencontré un "problème technique" qui l'avait fait terminer l'ES11 au ralenti.

Dimanche, les 46 derniers kilomètres du parcours devraient permettre à Ogier de conclure l'affaire.