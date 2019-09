Ogier renoue avec la victoire en Turquie et fond sur Tanak, statu quo pour Neuville, huitième

Le Français Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) a remporté ce dimanche, et pour la première fois de sa carrière, le Rallye de Turquie, onzième manche du Championnat du Monde des Rallyes.

Parti à la faute dans un nuage de poussière samedi matin, le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) termine huitième à plus de cinq minutes (+5:34.8) et grappille quatre points de bonus dans la Power Stage, alors que l’Estonien Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), tombé en panne à cause d’un souci électrique qui l’a contraint à l’abandon samedi, se "consolera" avec cinq unités de sauvées dans la Power Stage.

Il s’agit de la 47ème victoire du sextuple Champion du Monde en titre en WRC, et sa troisième de la saison après ses succès au Monte-Carlo et au Mexique.

Le pilote Citroën a devancé son coéquipier finlandais Esapekka Lappi de 34.7 secondes. Les deux hommes ont offert à l’équipe française un premier doublé depuis le Rallye d’Argentine 2015. Le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupé WRC) grimpe sur la troisième marche du podium (+1:04.5), dont il prive le Finlandais Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC), quatrième à 1:35.1. Son coéquipier Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) termine cinquième à 2:25.9.

Sébastien Ogier réalise une affaire en or dans la lutte pour le titre mondial : relégué à quarante longueurs du leader Ott Tanak avant le départ de ce Rallye de Turquie, le Français a profité des mésaventures de l’Estonien et de Thierry Neuville samedi pour gommer plus de la moitié de son retard : Ott Tanak compte à présent 210 points, le Français suit à dix-sept longueurs (193), alors que le pilote belge se "rapproche" à trente points de la première place (180).

Trois épreuves figurent encore au programme de la saison 2019 du Championnat du Monde des Rallyes : le Wales Rally GB, le Catalogne et l’Australie. La lutte pour le titre reprendra sur les routes du pays de Galles dans un peu plus de quinze jours, lors du premier week-end d’octobre.