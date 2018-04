Ogier raconte son passage à vide : "J'étais en mode 'sécurité', ça m'a coûté cher"

Quatrième à près de deux minutes du leader Ott Tanak, Sébastien Ogier a dû revoir son objectif de se battre pour la deuxième place à la baisse. Le Français a, en effet, perdu pratiquement quarante secondes dans la longue spéciale de 40 kilomètres de la matinée.

"On n'a pas fait une super journée. C'était beaucoup plus sec que prévu et il y avait encore pas mal de balayage. C'était du coup plus ou moins le classement inversé par rapport à l'ordre de départ. Dans la longue spéciale ce matin, dans le brouillard, je suis parti dans un faux rythme. J'ai eu l'info que Breen et Lappi étaient sortis. Je me suis mis dans un mode 'sécurité' et je n'en suis pas ressorti. Ca m'a coûté cher", avoue Ogier avec humilité.

Avant d'ajouter : "Je n'étais pas prêt à prendre des risques dans le brouillard. C'est mieux comme ça plutôt que d'y rester. Ce n'est clairement pas une journée fantastique : on part 5e et on arrive 4e grâce à la crevaison de Meeke dans la dernière spéciale du jour. Ca peut faire des bons points pour le championnat, c'est ce qu'il faut retenir."