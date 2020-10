Ogier peste sur le règlement : "On reste sur des choses incohérentes"

Dani Sordo (Hyundai) est en tête vendredi soir du Rallye de Sardaigne, 6e manche (sur 8) du championnat du monde (WRC), devant Teemu Suninen (Ford) et notre compatriote Thierry Neuville (Hyundai). Sébastien Ogier (Toyota), sextuple champion du monde, est 4e après cette première journée de course, à moins d'une seconde du Belge.

"Honnêtement, je pense avoir livré une bonne journée. Je ne pouvais pas en faire beaucoup plus. C'est toujours la même histoire : on n'est pas dans le même rallye avec ceux qui partent derrière. On fait ce qu'on peut. Que faudrait-il changer dans le règlement ? Rien, tout va bien, le rallye est un beau sport. Un sport amateur et ça le restera je crois. On a vu les derniers week-ends, c'était pas mal (ndlr : une alternance des pilotes pour limiter le phénomène de balayage). Ca plait à tout le monde, mais on reste sur des choses incohérentes", a indiqué Ogier au terme de la première journée.

Une chose est sûre : le balayage fait parler l'intégralité du peloton pratiquement lors de chaque week-end de course.