Ogier : "Perdre pour sept dixièmes, c'est toujours rageant !"

"Moi, je ne suis au courant de ce qui s'est passé, a détaillé Sébastien Ogier. On m'a dit d'y aller, et j'y suis allé ! Je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire qui s'est passé."

"Cette bataille a été très intense, mais c'est sûr qu'on préfère toujours les terminer dans la peau des vainqueurs, a résumé Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Sardaigne. Perdre pour sept dixièmes de seconde, c'est toujours un peu rageant. Mais il faut féliciter les vainqueurs, ils ont fait du bon boulot ce week-end. Thierry et Nicolas étaient à la limite, et parfois plus, de temps en temps, mais ça a payé. Bravo à eux ! De notre côté, c'est malgré tout un bon résultat : marquer 22 points, c'est toujours un bon résultat pour le championnat. Maintenant, c'est l'heure de faire un break, d'aller un peu se reposer en vacances, avant de revenir à bloc pour la fin de la saison. Ce n'est pas le moment de s'affoler. Je ne suis jamais satisfait de finir deuxième, mais je ne peux pas être déçu du week-end que j'ai réalisé."

Le quintuple Champion du Monde en titre compte désormais 27 points de retard sur le pilote belge au classement, mais il refuse de s'avouer vaincu et compte bien profiter des six rallyes qu'il reste à disputer pour gommer ce retard...

Ingrassia : "Je ne plaindrai jamais d'avoir des bastons comme ça !"

"On va rester sur la belle victoire de nos amis, qui se sont bien bagarrés tout au long du rallye, a également botté en touche Julien Ingrassia, questionné sur ce fameux oubli par Olivier Gaspard. Bravo à eux ! Pour le reste... Moi, je ne me plaindrai jamais d'avoir des bastons comme ça, et vous non plus j'imagine ! C'est du sport, du pur sport, et c'est cool quand ça se passe comme ça."