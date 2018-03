Ogier, pénalisé, ne compte plus que 4 points d'avance sur Neuville

Le quintuple champion du monde en titre des rallyes WRC, Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) a remporté le rallye du Mexique pour la quatrième fois de sa carrière dimanche près de Leon. Le Français a pris la 2e place de la dernière spéciale, la Power stage, qui lui avait donné 4 points supplémentaires. Après avoir visionné des images vidéo et le matériel photographique, la direction de la course a décidé, quatre heures après la course, d'infliger à Ogier 10 secondes de pénalité parce qu'il a passé la chicane avant la ligne d'arrivée d'une manière non conforme. A la suite de cette sanction infligée à Ogier, Neuville remonte de la 4e à la 3e la Power Stage et obtient 3 points supplémentaires. Au classement du championnat, Ogier reste aux commandes mais voit son avance sur Neuville se réduire. Il compte 56 points contre 52 au Saint-Vithois avant la 4e manche du Mondial, le Tour de Corse (5-8 avril).

Le Français a heurté les éléments en plastique qui composent la chicane à l'entrée et à la sortie, ce qui est en violation de l'article 14.2 du règlement sportif.

Les motifs de cette décision étaient les suivants. Les commissaires ont regardé les images et entendu Sébastien Ogier, son copilote Julien Ingrassia, son team manager Malcolm Wilson, Richard Millener et Iain Tullie. Les photos ont ensuite été étudiées car Ogier et Ingrassia ont affirmé que le montage de la chicane s'écartait du montage en place lors du premier passage plus tôt dans la journée. La direction de la compétition a expliqué que la photo fournie précédait l'installation définitive de la chicane et que celle-ci était en place après le passage de la deuxième voiture de compétition. Cela peut également être déduit des images prises à bord de la voiture numéro 1.

Le point de contrôle 18 de la 22e spéciale montre que les participants doivent contourner la chicane aménagée. La voiture numéro 1 a touché deux des trois éléments avec le côté avant droit, déplaçant ces deux éléments. En quittant la chicane, le dernier élément était également heurté, ce qui l' a fait bouger légèrement. Cela s'est produit pendant la Power stage qui attribue des points supplémentaires au championnat.

Avant le départ de celle-ci, la direction de course avait clairement indiqué quelles seraient les conséquences si un coureur déplaçait des éléments de la chicane. Avant le départ, la direction de course avait informé les coureurs et les équipes que "ceux qui n'avaient pas pris la chicane au point 18 de la 22e spéciale correctement allaient faire l'objet d'une enquête"