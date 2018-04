Ogier : "On regarde les autres, dont Neuville, et notre objectif est la 2e place"

Ott Tanak a survolé la première journée du Rallye d'Argentine ce vendredi. Le pilote Toyota, auteur de 5 meilleurs chronos, devance Kris Meeke (22.7 sec), Thierry Neuville (28.6 sec), Dani Sordo (29.5 sec) et l'ouvreur Sébastien Ogier (36.4 sec).

"Je pense que je peux être satisfait, c'est une excellente journée pour nous. On s'attendait à souffrir, la première spéciale nous a souri avec la poussière qui a ralenti nos concurrents. L'addition serait encore plus salée ce soir sinon. Hormis Tanak, qui était sur une autre planète, on est proche des autres. Il ne me surprend jamais vraiment. C'est un excellent pilote, très rapide. L'an passé, à voitures égales chez Ford, on était très proche la plupart du temps. Chapeau à lui pour les temps réalisés alors qu'il était troisième sur la route", a détaillé le champion en titre au micro de notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF en Argentine.

Le brouillard pourrait venir brouiller les cartes samedi. "Une route sèche est plus simple que dans des conditions avec du brouillard. Il faudra passer au travers des pièges et essayer de faire de notre mieux. L'objectif pour samedi, c'est la deuxième place. Tanak semble inaccessible. On regarde les autres, dont Neuville, et on essaie d'aller chercher la meilleure position possible", a complété Ogier.