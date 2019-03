Ogier : "On était venu pour rafler le maximum de points, c'est un week-end parfait"

Le Français Sébastien Ogier (Citroën C3) a remporté, pour la cinquième fois, le Rallye du Mexique, 3e manche du championnat du monde des rallyes (WRC), dimanche dans l'Etat de Guanajuato, dans le centre du Mexique. Ott Tanak (Toyota) a pris la deuxième place, Thierry Neuville (Hyundai i20) la 4e place. Tanak reste leader du championnat du monde avec 65 points, devant Ogier (61) et Neuville (55).

"On était venu ici pour rafler le maximum de points, c'est top. On a réussi à gagner en prenant les cinq points dans la Power Stage : c'est parfait. On a fait tout ce qu'on a pu depuis le début de la saison. En Suède, on ne pouvait pas faire grand-chose. Le championnat va être intense. Ott a bien géré son week-end : il finit 2e en partant devant. Ott ne me surprend plus, je sais quel est son niveau. Depuis 2017, alors que nous étions équipiers, je me suis rendu compte que c'était un client sérieux, redoutable", a expliqué Ogier à notre micro.

Le champion en titre a aussi eu un mot pour le rallye de Neuville, tout en se projetant déjà sur la prochaine manche, en Corse. "Thierry a lui crevé d'entrée, il était donc dans une situation délicate. Quand on part devant sur la terre sèche, il n'y a pas de miracle. L'objectif sera de frapper un nouveau grand coup en Corse. Je m'attends à une bataille intense avec Ott, Thierry et peut-être Seb Loeb, j'ai hâte d'y être. Rendez-vous en Corse pour une bagarre qui sera encore plus belle car pas de balayage", a conclu le Français de 35 ans.