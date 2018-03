Ogier : "On est des compétiteurs, on n'a pas envie de rouler tranquillement pour assurer"

A la mi-journée samedi, Sébastien Ogier occupe une bonne troisième position. Le champion en titre est à égalité avec Kris Meeke et ne compte que 15.5 secondes de retard sur le leader Sébastien Loeb.

"On s'est rapproché un peu ce matin. 15 secondes : c'est peu et beaucoup à la fois. Il va falloir attaquer fort si on veut avoir une chance de se mêler vraiment à la lutte pour la victoire. Etre là à ce moment, c'est plutôt bien pour nous. Il faut toujours garder le championnat dans un coin de sa tête. Mais on est des compétiteurs, on n'a pas envie de rouler tranquillement pour assurer de points. D'autant plus que Thierry marque pratiquement autant que nous malgré les problèmes rencontrés de son côté. Si on le peut, c'est important de gratter des positions", a avoué Ogier à l'arrivée de l'ES13.

Le Français retrouve Loeb, son ancien adversaire 'de toujours'. "Il manque quelques petites secondes pour être totalement en lutte. Ca serait encore mieux si on avait un peu moins de retard à cause d'hier. Si on arrive à se rapprocher encore un peu durant l'après-midi, on aura peut-être une belle bagarre dimanche matin", a conclu le pilote Ford.