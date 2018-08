Ogier : "On arrive ici en confiance, mais il ne faudra pas commettre d'erreurs"

Trois fois vainqueur du rallye d'Allemagne, Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) aura à cœur de récidiver cette performance ce week-end sur les routes - piégeuses - d'une épreuve qu'il apprécie. Le Champion du Monde, qui accuse à l'heure actuelle 21 points de retard sur Thierry Neuville, sait qu'il ne peut plus traîner en chemin à cinq épreuves de la fin du championnat.

"Ici, il ne faut pas commettre d'erreurs, parce que cela reste un rallye relativement piégeux avec trois types de parcours différents, a analysé Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Allemagne. Si on essaie d'attaquer fort, on peut vite louper un carrefour ou un freinage. C'est un beau rallye, on prend pas mal de plaisir sur le sec, mais quand la météo se gâte, et c'est ce qui est annoncé pour vendredi, c'est plus compliqué si ça devient boueux. Nous arrivons ici avec pas mal de confiance, c'est une épreuve qu'on aime bien, et la voiture a plutôt bien marché sur asphalte cette année. Après un rallye décevant en Finlande, on a à cœur de retrouver les avant-postes. On pourrait assister à une belle bagarre entre plusieurs pilotes, mais comme toujours, je pense qu'il faudra surtout compter sur Ott, Thierry et nous, soit les trois équipages aux trois premières places du championnat."

Le mercato estival du WRC a démarré après le Rallye de Finlande, et Sébastien Ogier, qui est... son propre manager, étudie plusieurs pistes, même si rester chez M-Sport, de plus en plus soutenu par Ford Performance, reste l'option la plus plausible.

"Je le fais au feeling, depuis toujours, a précisé le quintuple Champion du Monde en titre. Depuis le début de ma carrière, je pense que j'ai plus ou moins réussi à toujours prendre les bonnes décisions. Une fois de plus, mon avenir n'est pas encore clair, j'y travaille à l'heure actuelle. En WRC, il y a des opportunités un peu partout, et donc, on y réfléchit. Mais je n'ai jamais caché que je n'étais pas mal ici (chez M-Sport, NDLR), et si je reçois les garanties nécessaires pour continuer à progresser, cela peut aussi être une bonne option. On verra ! J'ai toujours envie de poursuivre ma carrière en rallye, tant que les opportunités sont intéressantes. Mais je ne m'interdis rien, et rien n'est sûr à 100%. Mais la plus grosse probabilité, c'est que je reste encore un petit peu en rallye."