Ogier : "On a fait le plus dur... mais le plus dur reste à faire"

Après une journée cassante sur les routes mexicaines, théâtre de la 3ième manche WRC de l'année, et alors qu'il s'élançait en troisième position sur la route, Sébastien Ogier occupe la tête au classement général. Il devance Elfyn Evans (+14.8 sec) et Kris Meeke (+21.1 sec).

"Je vais rester sur mon dicton habituel : on a fait le plus dur, mais le plus dur reste à faire. Ca reste une longue journée samedi, la plus longue du rallye avec des portions très cassantes. Il y a beaucoup de pierres baladeuses, ça peut faire un peu de loterie au milieu de tout ça. Partir derrière dans le peloton devrait nous aider à avoir une bonne vitesse afin de rester à la position qu'on occupe. Mikkelsen et Sordo ont abandonné, ça veut dire qu'ils disparaissent aussi de la course devant mes rivaux. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, j'aurais préféré me battre à la régulière avec eux. Samedi, ça va être difficile, mais il y a aura aussi des bonnes sections où on pourra se faire plaisir", a analysé avec sérénité le champion en titre.