Ogier : "Neuville et moi avons besoin de gros points, on va se battre"

Deuxième au soir de la première journée du rallye de Turquie, Sébastien Ogier se retrouve derrière son équipier Esapekka Lappi (17.7 secondes), mais devant notre compatriote Thierry Neuville (0.7 secondes).

"Deux Citroen aux deux premières places, ça change ! Ca fait un moment qu'on n'avait plus vu ça. La malchance pour la crevaison de Tanak ? Quand tu roules dans ce genre de conditions, une crevaison peut arriver à tous les pilotes, on le sait. On en a eu une en début de journée durant 6 kilomètres. Ca devrait être moins cassant samedi, mais il restera des parties délicates à négocier. Il va falloir continuer samedi car c'est très serré avec Neuville. On a tous les deux besoin de gros points donc on va se battre", a reconnu le champion en titre.