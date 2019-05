Ogier : "Même si je fais le maximum, je ne vais probablement pas pouvoir gagner"

Thierry Neuville a signé le meilleur temps du shakedown du Rallye du Portugal, septième manche du Championnat du monde des rallyes. Le Belge a devancé le Finlandais Teemu Suninen et l'Estonien Ott Tanak. Le leader du championnat Sébastien Ogier a dû se contenter du 11e temps.

"Mon premier succès WRC, c'était ici il y a 9 ans. J'ai toujours les images en tête lorsque je reviens au Portugal. C'était un moment hyper important dans ma carrière, une étape pour viser ensuite plus haut. J'aime toujours autant les sensations fortes procurées par le rallye. L'esprit de compétition est toujours là, l'envie de repousser les limites aussi. J'ai gagné ce rallye 5 fois... mais il n'y a pas de technique particulière pour s'imposer ici. On a essayé des choses durant le shakedown, ça a confirmé globalement ce qu'il ne fallait pas faire durant le rallye", a détaillé Ogier à notre micro.

"En tant qu'ouvreur et en étant réaliste, on sait qu'on a peu de chances d'aller chercher un gros résultat. Il faut toutefois oublier ce genre de choses. Même si je fais le maximum, je ne vais probablement pas pouvoir gagner. On ne sait jamais. La première spéciale du premier jour est étroite, assez technique et en forêt. Les deux autres sont un peu plus roulantes avec des parties plus dégagées. L'objectif, c'est d'avoir une bonne position pour le deuxième jour afin d'aller chercher des points pour le championnat", a ensuite analysé le champion en titre.