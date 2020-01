Ogier : "Ma dernière saison en WRC, mais probablement pas mon dernier Monte-Carlo"

Sept fois vainqueur sur les routes du Monte-Carlo avec quatre constructeurs différents (Peugeot, Volkswagen, Ford et Citroën), Sébastien Ogier vise la passe de huit (et de cinq) ce week-end au volant d’une redoutable Toyota Yaris WRC qu’il découvre.

Invaincu sur "son" rallye depuis 2014, le Gapençais sait qu’une grosse bagarre l’attend face au trio infernal de chez Hyundai, Thierry Neuville, Ott Tanak et Sébastien Loeb.

"Changer d’environnement avant le Monte-Carlo, cela devient une habitude, a réagi Sébastien Ogier au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyer spécial de la RTBF dans le sud de la France. C’est un nouveau challenge, une nouvelle opportunité qui s’offrent à nous. Notre objectif cette saison, c’est de repartir au combat et d’aller chercher le titre qu’on a perdu l’année dernière. Ce Monte-Carlo, on va l’aborder avec beaucoup d’humilité, parce qu’on ne sait pas trop à quoi s’attendre, tant au niveau de la voiture que des conditions. C’est sûr que l’objectif est de se battre à l’avant, mais si on n’y est pas, ce ne sera pas un drame. Cela peut arriver ! On va faire comme toujours : faire confiance à l’instinct, et donner notre maximum. Si on se sent bien dans la voiture et qu’on est capable de se battre pour la victoire, on fera tout pour."

"Je pense toujours que 2020 sera ma dernière saison, c’est mon plan, cela n’a pas changé, a repris le sextuple Champion du Monde. Mais ce ne sera probablement pas mon dernier Monte-Carl', parce que cela reste une course tellement chère à mon cœur que je ne peux pas exclure la possibilité de la refaire un jour. Mais je ne me pose pas ce genre de question à l’heure d’aborder cette saison. Je suis concentré sur mes objectifs : m’adapter le plus rapidement possible à la Toyota Yaris WRC et essayer de me battre pour le titre. Ici, la stratégie N.1 sera d’éviter les pièges, et si les conditions deviennent plus constantes, il faudra attaquer et aller vite, parce que les écarts sont faibles ici."