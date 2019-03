Ogier : "Les Toyota risquent d'être nos adversaires N.1 ce week-end"

Sébastien Ogier, vainqueur de deux des trois premières épreuves de la saison et tenant du titre sur l'Île de Beauté, espère être en mesure d'inscrire pour la troisième fois son nom au palmarès du Tour de Corse.

Deuxième du shakedown - disputé sur un tracé assez peu représentatif du parcours - ce jeudi matin, le pilote Citroën s'attend une nouvelle fois à voir les Toyota de Kris Meeke, Ott Tanak et Jari-Matti Latvala venir se mêler à la lutte pour la victoire ce week-end.

"Les rallyes ne se gagnent jamais automatiquement, mais nous espérons être performants ce week-end, a précisé Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Corse. C'est un rallye que j'aime bien, qui m'a souvent réussi par le passé, et la Citroën doit normalement aussi bien se comporter ici. On espère faire de belles choses, et l'objectif, c'est de jouer la victoire. Les Toyota risquent d'être nos concurrents N.1 ce week-end, elles sont une nouvelle fois bien là. Ce Tour de Corse sera un gros morceau !"