Ogier : « Le temps forfaitaire de Neuville ? Je n'ai pas d'avis »

Ott Tanak s'est installé aux commandes du Rallye du Chili, 6e manche du Championnat du monde (WRC), devant Sébastien Ogier et Thierry Neuville à la mi-journée vendredi. Les trois premiers du classement des pilotes et favoris pour le titre se tenaient en moins de 7 secondes à l'issue de la première boucle de trois spéciales au programme du jour, avec Ogier à 6.1 sec et Neuville à 6.6 sec de Tanak.

« C'est un départ de rallye correct, on n'est pas très loin. Les conditions étaient loin d'être simples ce matin, c'est bien d'être au contact. C'est beaucoup en forêt donc ça ne va pas tant sécher que cela je crois. Le grip ne sera peut-être pas beaucoup plus élevé. Les trois candidats au titre devant, ça fait un moment que ce n'est plus une surprise. Il va falloir se battre car c'est intense, comme toujours », a énuméré le champion en titre.

Dans l'ES2, Neuville a reçu un temps forfaitaire suite à l'interruption temporaire de la spéciale. Le Belge n'est pas content. « Je n'ai pas d'avis sur le sujet, c'est toujours une situation où personne n'est content. On peut toujours argumenter dans un sens ou un autre. S'il y avait une vraie solution, on l'aurait déjà trouvée », a précisé posément Ogier.