Ogier le plus rapide du shakedown en Australie, Neuville quatrième à trois dixièmes

Le Français Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) a réalisé le meilleur temps du shakedown du Rallye d'Australie, dernière épreuve du Championnat du Monde 2018, disputé jeudi matin (dans la nuit de mercredi à jeudi en Belgique) dans la forêt de Wedding Bells.

Tous les équipages ont eu l'occasion de parcourir à plusieurs reprises (entre quatre et six pour les candidats à la victoire) cette spéciale de 5.07 kilomètres, et à ce petit jeu, le quintuple Champion du Monde, en 2:53.8, a devancé l'Estonien Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) et le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupé WRC) de deux dixièmes (2:54.0).

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a lui signé le quatrième temps, à trois dixièmes de son rival français, grâce à un chrono de 2:54.1 réalisé lors de son cinquième et dernier passage dans le shakedown.

La première spéciale du Rallye d'Australie débutera vendredi matin Down Under (08h03 sur place, 22h03 jeudi soir en Belgique). Sébastien Ogier, leader du Championnat du Monde avec trois points d'avance sur Thierry Neuville, ouvrira la route.