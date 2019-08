Ogier : "Le package Ogier-Citroën n'est pas à niveau pour le moment"

Ott Tanak a survolé le rallye de Finlande ce week-end. Il ne reste que 5 épreuves à disputer et l'Estonien commence à creuser sensiblement au championnat. En effet, Sébastien Ogier, 5e en Finlande, compte 22 unités de retard et Thierry Neuville, 6e, 25.

"Ce n'est pas un week-end positif car on perd 18 points sur Tanak. On espère bien sûr que les prochaines épreuves seront différentes. Je ne stresse pas pour autant. Au niveau de la performance, la tendance est assez clair depuis quelques temps. Que faire de plus ? Peut-être que je vieillis. Je ne suis pas du genre à dire que ce n'est pas de ma faute quand je ne gagne pas. Le package Ogier-Citroën n'est pas à niveau pour le moment. En cinq courses, c'est dur d'inverser la tendance. Je ne suis pas amer. Je suis content que le week-end se termine et qu'on rentre à la maison. Attendons de voir pour l'Allemagne. Oui, je suis toujours optimiste sur mes chances de titre", a expliqué Ogier à notre micro.