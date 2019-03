Ogier : "Le binôme Ogier-Citroën redoutable ? On ne va pas s'enflammer"

Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) pointe en tête du Rallye du Mexique après la première boucle de la journée inaugurale, vendredi à Leon. Pour son 100e départ en WRC, Thierry Neuville (Hyundai i20) a subi une crevaison et pointe au 9e rang. Mikkelsen, vainqueur de deux des trois premières spéciales, devance Sébastien Ogier (Citroën C3) de 1.6 sec et Dani Sordi (Hyundai i20) de 2.7 sec.

"C'était difficile, j'ai vraiment galéré dans la première pour trouver des bonnes sensations. Je n'étais pas à l'aise derrière le volant, il fallait que je me force pour parvenir à faire les choses. Ca valait le coup de se battre car le chrono n'est pas mauvais. Cet après-midi, ça va être important, il va falloir rester là où nous sommes. Ce matin, Tanak a sorti 2-3 gros rochers, ce n'était pas simple. Thierry a crevé pour en éviter un. Ce genre de choses peut se produire au Mexique. Le binôme Ogier-Citroën redoutable ? On n'a parcouru que deux spéciales, on ne va pas s'enflammer", a détaillé le Français à notre micro.