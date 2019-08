Ogier : "La Finlande, un rallye impressionnant et ultra plaisant"

Après six semaines de trêve estivale, le Championnat du monde des rallyes (WRC) repart jeudi pour sa 9e manche en Finlande, les Toyota partant favorites avec Hyundai et Citroën en embuscade. Ott Tanak, l'Estonien de Toyota, vainqueur dans le pays des mille lacs l'an dernier, ne compte que 4 points d'avance au classement du championnat sur le Français Sébastien Ogier (Citroën) et 7 sur notre compatriote Thierry Neuville (Hyundai).

"J'ai passé de bonnes vacances, mais c'est bien d'être de retour. C'est toujours un rallye impressionnant et ultra plaisant au niveau du pilotage. C'est une belle bataille au championnat, tout reste à faire. On a un bon package, je me sens en confiance, à moi de faire le job. Les écarts sont généralement serrés ici, on va devoir trouver le bon rythme. C'est le terrain de jeu de Toyota, on sait que leur voiture est taillée pour ce genre de routes. Tanak et Neuville sont deux pilotes difficiles à battre, il faut les considérer de la même manière", a expliqué Ogier, qui se dirige de plus en plus vers une fin de carrière WRC à la fin de l'année 2020, à notre micro avant le début de l'épreuve finlandaise.