Ogier : "La cotation pour mon rallye ? Je me donne un 9/10..."

Le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford), quintuple champion du monde en titre, a remporté le Rallye du Mexique dimanche et repris la tête du Championnat du monde des rallyes (WRC) au Belge Thierry Neuville (Hyundai), sixième sur le parcours mexicain.

L'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) et le Britannique Kris Meeke (Citroën) complètent le podium de cette troisième manche. Le nonuple champion du monde français Sébastien Loeb, de retour dans la discipline avec Citroën, est cinquième.

"Ca fait plaisir. La cotation que je me donne ? Une note assez haute car c'était un beau rallye. Nous n'avons pas fait beaucoup d'erreurs et nous n'avons pas lâché grand chose aux adversaires. Disons que je me donne un 9 sur 10. La deuxième satisfaction du week-end, c'est la voiture. On a fait un pas en avant au niveau de la performance. C'est un bon signe pour la suite de la saison", a précisé le champion en titre à notre micro.

Et d'ajouter : "Gagner des rallyes me fait toujours plaisir, mais c'est la coupe en fin d'année qui compte. Sur trois courses, le début de saison est très bon. On fait une bonne opération au général. Ce n'est pas un gage de relâchement pour la suite. Avoir déjà deux victoires, c'est du bonus."

Dans la soirée, sur décision dès commissaires, Sébastien Ogier a pris 10 secondes de pénalité dans la Power Stage pour avoir court-circuité une chicane. Résultat : il perd 4 points, Thierry Neuville en marque un de plus et il n’y a plus que 4 points d’écart entre les deux pilotes au championnat.