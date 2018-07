Ogier : "L'erreur de Neuville ? Il s'en est bien sorti, il ne perd pas grand chose"

Deuxième du championnat du monde à 27 unités de Thierry Neuville, Sébastien Ogier occupe ce vendredi midi la 7e place du rallye de Finlande (à 30 secondes du leader Ott Tanak), 8e épreuve de la saison WRC. Neuville est lui 10e, à près de 40 secondes du champion en titre.

"30 secondes en Finlande, on sait à quel point il est difficile d'aller les chercher. L'écart risque d'augmenter encore cet après-midi. Le package Tanak - Toyota est sur une autre planète en ce moment. On doit serrer les dents et limiter la casse le plus possible afin de voir ce qu'on peut faire samedi avec, on l'espère, une meilleure position sur la route. L'erreur de Neuville ? Il s'en est bien sorti, il ne perd pas grand chose. On est 7e, ce n'est pas synonyme de très gros points. Il va falloir cravacher encore. Au niveau de notre package aéro, il y a encore du boulot. Je ne suis pas sûr que ça nous apporte un avantage pour le moment. C'est un gain dans certains endroits, mais une perte dans d'autres", a détaillé le Français à notre micro ce midi.