Ogier : "Je veux gagner... mais Neuville et Tanak ont moins le choix que moi"

Devancés au classement général par Elfyn Evans (Toyota), Sébastien Ogier (Toyota), Ott Tanak (Hyundai) et Thierry Neuville (Hyundai) entendent réussir le Rallye de Sardaigne, de vendredi à dimanche, pour faire vivre leurs chances de titre.

>>>> LIRE AUSSI : La recette de Neuville en Sardaigne : "Etre au taquet dès le début !"

"On veut continuer sur le rythme de la Turquie, notamment notre très bon début de rallye. La performance était globalement bonne, il faut espérer aussi que la réussite nous retrouve. L'objectif est clair : on vise la victoire ici, même si on sera deuxième sur la route. Neuville et Tanak ont encore moins le choix que moi, ils doivent aussi gagner. On parle d'ajouter Monza : au plus il y aura de rallyes cette saison, au mieux ce sera. Mais la situation n'est pas fantastique dans certaines zones prévues (ndlr : il pense probablement à Ypres, en Belgique). On doit prendre les courses les unes après les autres : se donner à fond et voir ce que la suite du calendrier donnera", a analysé Ogier à notre micro.

"La première spéciale est nouvelle, ça n'avait pas l'air mauvais en termes de balayage. Pour la suite, ce sera pénalisant de partir devant. Il ne faut pas trop se poser de questions, on verra vendredi soir. Notre voiture marche, on est capable d'aller vite ici aussi", a aussi indiqué le multiple champion du monde.