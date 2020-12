Ogier : "Je suis un privilégié, mais ce n'est pas le moment de sauter de joie"

Le Français Sébastien Ogier (Toyota) est devenu champion du monde des rallyes pour la septième fois de sa carrière, dimanche, en remportant le Rallye de Monza, sa 49e victoire en WRC, devant l'Estonien Ott Tanak et l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai).

Après quatre titres chez Volkswagen (2013-2016) et deux pour Ford (2017, 2018) dans l'écurie privée M-Sport, Ogier, 36 ans, rejoint dans la légende le Finlandais Juha Kankkünen, seul autre pilote sacré dans des voitures de trois marques différentes (Peugeot, Lancia, Toyota).

"On vient de vivre une saison particulière, pas aussi longue que ce qu'on espérait. On a fait notre job le plus professionnellement possible, on a tout donné sur cette course. Je suis heureux. Il y a du plaisir d’achever cette saison en numéro 1 une fois de plus. A l’époque qu’on vit, ce n’est pas le moment de sauter de joie et de se réjouir trop fort. Il faut relativiser, il y a plein de gens qui souffrent à l’heure actuelle. On pense à eux. On est privilégié d’être là et en bonne santé. J’espère que le monde se remettra à tourner un peu plus normalement dans un avenir proche", a expliqué Ogier à notre micro.

"Je ne vais pas placer ce titre au sommet des sept remportés. Mais ce n’est pas ça le plus important je trouve. On a vécu, avec l’équipe, de belles émotions sur les sept courses de la saison, qui m’a donné envie de poursuivre avec une vraie saison en 2021. Je suis impatient d’y être, avec une équipe comme ça autour de moi et une voiture aussi plaisante à conduire. On aura les cartes en mains pour continuer comme ça. 7 titres avec 3 constructeurs différents, c’est une fierté. Je retiens cela en termes d’émotions aussi. Les voitures évoluent de plus en plus, mais on a réussi à s’adapter. Ce que j’ai que les autres n’ont pas ? Je n’en sais rien. C’est en tout cas un sport qui ne me réussit pas trop mal. J’ai investi beaucoup de temps et d’énergie. Je n’aime pas perdre donc je fais tout pour éviter d’être dans cette situation", a aussi analysé le champion français.