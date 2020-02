Ogier : "Je passe quand même beaucoup de temps sur la retenue"

Troisième du rallye de Suède derrière l'intouchable Elfyn Evans et Ott Tanak, Sébastien Ogier a réalisé une bonne deuxième journée sur cette deuxième épreuve de la saison.

"C'est une bonne journée. J'ai un seul regret : c'est dans la dernière vraie spéciale ce matin. Je n'étais pas assez à l'attaque dans une spéciale qui était un peu plus enneigée que prévu. Evans fait un rallye fantastique jusqu'ici et il n'y a pas grand chose à dire pour le deuxième WRC de Rovanpera. Ce qu'il fait est remarquable. Je l'ai dit l'autre jour, on garde de notre côté toujours l'image du championnat dans un coin de la tête. Si on marque des points proches du podium ou sur celui-ci, c'est un bon week-end", a expliqué le multiple champion français.

Avant de poursuivre sur sa Toyota : "Les sensations sont plutôt bonnes avec la voiture. Il y a de la marge dans la manière dont je peux me lâcher ou pas. Je passe quand même beaucoup de temps sur la retenue. Le temps aidera à cela, j'en suis sûr. On annonce de la pluie pour la seule spéciale dimanche : ça peut être compliqué car ça risque de faire de la glace fondante. Il y aura peut-être un aquaplaning pas facile à appréhender. On savait tous en partant que le même nombre de points allait être distribué par rapport aux autres rallyes donc il n'y a rien à dire selon moi."