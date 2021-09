Ogier : "Je ne dis pas que je ne vais pas me battre pour la victoire, mais ce n'est pas l'objectif principal"

Malgré sa position dans l'ordre de départ - premier sur la route - et son rôle de balayeur en chef des spéciales du Rallye de Grèce, Sébastien Ogier a vécu une excellente journée et rallié l'arrivée de la cinquième et dernière spéciale de ce vendredi à la troisième place du classement général, à seulement 3.9 secondes du leader, son coéquipier Kalle Rovanpera.

Cerise sur le gâteau, ses deux principaux adversaires dans la course au titre, Elfyn Evans et Thierry Neuville, ont perdu de précieuses minutes. Le Gallois a laissé beaucoup de temps en spéciale à cause de sa boîte de vitesses, le Belge a pris quatre minutes de pénalité pour avoir pointé en retard en tentant de réparer sa direction assistée.

"C'est mieux que prévu, je pensais souffrir plus que ça aujourd'hui, a détaillé Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. Je pense avoir donné le maximum, il n'y avait pas beaucoup plus à aller chercher aujourd'hui, et la voiture a bien fonctionné. On a réussi à éviter les soucis, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. En étant si proche de la tête, c'est tentant d'essayer d'aller décrocher la victoire, mais il va falloir rester intelligent. C'est sûr qu'aujourd'hui soir, la situation est intéressante pour le championnat, mais Elfyn et Thierry sont toujours là. Si on commet une erreur et qu'on ne finit pas le rallye, ils pourraient marquer des points et se rapprocher de ma première place. La saison est loin d'être finie. Je vais faire confiance à mes sensations. Je ne dis pas que je ne vais pas me battre pour la victoire, mais ce n'est pas l'objectif principal."