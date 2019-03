Ogier : "J'ai un rapport particulier avec le Mexique, un rallye unique"

Cinquième du shakedown au Mexique, la troisième manche de la saison WRC, Sébastien Ogier a été devancé par Kris Meeke et trois pilotes Hyundai (Andreas Mikkelsen, Thierry Neuville et Dani Sordo). Le Mexique, un bon souvenir pour le champion en titre.

"J'ai un rapport particulier avec cette épreuve car c'est ici que tout a commencé pour moi, c'était en 2008. C'était en junior et j'avais commencé par une victoire. On est parvenu à accumuler pas mal de bons résultats sur ce parcours, pas mal de podiums et de victoires. C'est toujours un plaisir de revenir au Mexique. C'est un rallye unique au niveau de l'altitude et des températures. Il y a moins de refroidissement sur la voiture donc il faut savoir bien gérer sa mécanique. Le pilotage n'est, selon moi, pas très différent d'un rallye en Europe. C'est très cassant sur les deuxièmes passages, il faut parvenir à éviter les pièges", a prévenu Ogier à notre micro.

Et le Français de 35 ans d'ajouter : "C'est un rallye qui sourit bien à Citroën en général, j'espère que le cumul des deux va bien fonctionner. Rien n'est acquis. Si on veut gagner, il va falloir se battre. Je suis troisième sur la route, ça ne m'est pratiquement jamais arrivé dans ma carrière. Je vais tenter de profiter de cette position plus avantageuse. Il y a un peu de poussière en surface sur le parcours du vendredi donc je pense que l'ouvreur va un peu souffrir. On espère tous que ça va ralentir Tanak un peu : ce sera le moment de s'inquiéter si ce n'est pas le cas (sourire)."