Ogier : "J'ai attaqué à bloc du début à la fin, ça a fini par payer..."

Impérial ce samedi, Sébastien Ogier s'est installé à la première place du rallye du Mexique, troisième épreuve de la saison. Le champion en titre a profité de la crevaison de Sébastien Loeb, mais il a aussi su aligner quelques meilleurs chronos pour distancer Kris Meeke (2e) et Dani Sordo (3e).

"On peut être satisfait de la journée. J'ai attaqué à bloc du début à la fin. Ca a fini par payer durant l'après-midi. Je savais que ça serait difficile de jouer la victoire vu notre position sur la route vendredi, j'espérais au moins pouvoir remonter sur le podium. On a mis beaucoup de pression sur les concurrents et il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui", a révélé Ogier à notre micro.

Le rallye n'est pas encore terminé pour autant. Il reste trois spéciales, dont la Power Stage, ce dimanche. "Il va falloir finir. Ca peut être une bonne opération si on parvient à gagner le rallye. Si possible, on va essayer d'aller chercher quelques points supplémentaires dans la Power Stage. Quand on est leader d'un rallye, c'est toujours difficile de prendre tous les risques pour aller chercher le maximum de points", a conclu le pilote Ford.