Ogier : "Il y a une logique, le seul qui n'a pas changé de voiture a gagné"

Après six victoires consécutives, Sébastien Ogier a été obligé de s’avouer vaincu ce dimanche sur les routes de "son" Monte-Carlo, incapable de suivre le rythme de son rival belge Thierry Neuville. Mais pour sa première au volant de la Toyota Yaris WRC, le pilote gapençais a rappelé si c’était encore nécessaire qu’il faudra compter avec lui dans la lutte pour le titre mondial cette saison.

"Finalement, il y a un peu une logique dans le résultat du week-end, a analysé Sébastien Ogier au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. Le seul qui n’a pas changé de voiture a gagné le rallye. Bien sûr, de notre côté, il y a un peu de déception, parce qu’on espérait continuer cette série exceptionnelle ici. Mais globalement, on peut être satisfait de ces 22 points. Je suis resté fidèle à ma ligne de conduite, je n’ai pas voulu forcer les choses quand je ne le sentais pas. Et sur certaines portions ce week-end, je n’étais pas encore assez à l’aise au volant pour me lâcher. Mais je reste positif pour la suite de la saison, je vois que cette voiture a du potentiel, à nous d’être capables de l’utiliser le plus rapidement possible. Il nous faudra un peu plus de temps, mais on va se faire plaisir, j’en suis sûr. Il nous faudra un peu plus d’automatismes dans la voiture."