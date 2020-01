Ogier : "Il y a sûrement encore de beaux pièges qui nous attendent"

Troisième du classement général ce vendredi midi, Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) a haussé son niveau de jeu au cours de l'après-midi au point de s'installer en tête de "son" Monte-Carlo avec 1.2 seconde d'avance sur son coéquipier gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC).

De quoi envisager sereinement la suite des hostilités du côté du constructeur japonais, même si Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) reste en embuscade à la troisième place, à seulement 6.4 secondes du Français.

"Quand on est en tête, il faut toujours être satisfait, même si les écarts sont faibles, a analysé Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. On a commencé la journée à 19 secondes de Thierry, et ce soir on est en tête avec seulement une seconde d'avance sur Elfyn et six devant Thierry, mais cela reste très positif. Il va falloir continuer demain, il y a sûrement encore de beaux pièges qui nous attendent, des plaques de glace... Mais c'était une journée positive !"