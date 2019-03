Ogier : "Il suffit de finir le job... mais c'est plus facile à dire qu'à faire"

Toujours leader du rallye du Mexique, troisième épreuve du calendrier, Sébastien Ogier compte près de 30 secondes d'avance sur Elfyn Evans et Ott Tanak, respectivement deuxième et troisième. Un cinquième succès mexicain tend les bras au champion en titre.

"Ca n'a pas été une journée de tout repos : On a crevé dès la première spéciale ce matin, on a ensuite roulé avec la pression de ne pas crever à nouveau sinon c'était terminé. On a bien roulé cet après-midi aussi. On finit la journée un peu en galère avec les différentiels. On est là et 45 minutes d'assistance vont permettre de finir le rallye avec une voiture en pleine forme. Il suffit de finir le job... mais c'est plus facile à dire qu'à faire, quand on voit tout ce qui s'est produit jusqu'ici. A nous de rester concentrés", a précisé Ogier à notre micro ce samedi soir.