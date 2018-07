Ogier : "Il reste 6 courses, beaucoup de choses restent à faire face à Neuville"

Neuvième du shakedown ce jeudi matin, Sébastien Ogier se présente en Finlande, huitième épreuve du championnat du monde des rallyes, avec un retard de 27 unités sur Thierry Neuville, leader de la catégorie à ce stade.

"C'est toujours sympa de revenir au combat, surtout en Finlande, un rallye important de la saison où tout le monde est content d'être là. L'épreuve est atypique, super rapide, il faut être en confiance et le plaisir est énorme ici. On a travaillé sur l'aéro à l'arrière. Ce ne sont pas des révolutions, juste des petits changements. C'est aussi un risque car on a seulement une journée d'essai avec les pièces", a détaillé Ogier à notre micro.

Et le champion en titre d'ajouter : "Le parcours est plus étroit que par le passé. Certaines portions étaient peut-être devenues trop rapides et trop larges. Ca reste un très beau rallye avec des spéciales magnifiques. Ce qui a fait la différence jusqu'ici dans la lutte pour le titre, c'est la constance. Thierry a réussi à marquer des gros points chaque fois, même dans les week-ends un peu difficiles pour lui. Nous, on a eu deux mauvais résultats. Il reste 6 courses : beaucoup de choses restent à faire face à Neuville..."