Ogier : "Il n'y aura pas besoin de consignes d'équipe, elles sont déjà là !"

Le Français Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) occupe ce samedi midi la deuxième place du Rallye de Turquie avec 10.0 secondes de retard sur son coéquipier finlandais Esapekka Lappi. Débarrassés de la "menace" Thierry Neuville, les deux pilotes de l'équipe française peuvent aborder la suite de l'épreuve avec confiance...

"Si on arrive à terminer l'épreuve, on fera une bonne opération dans la course au titre, oui !, a souligné Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Turquie. Mais sur un rallye comme celui-ci, on n'est jamais sûr de rien. On est dans une situation idéale, mais il ne faut pas que la malchance nous rattrape. On doit faire le maximum pour diminuer la prise de risques, c'est ce que j'ai fait lors des deux premières spéciales de la boucle matinale. Après la première spéciale du jour, Esapekka et moi avons reçu un coup de téléphone de l'équipe, on nous a dit que cela ne servait à rien de s'attaquer. C'est aussi pour ça qu'on a baissé le rythme. Il n'y aura pas de consignes, car elles sont déjà là !"