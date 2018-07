Ogier favorisé par la stratégie d'équipe : "Merci à Evans d'avoir accepté la consigne"

L'Estonien Ott Tänak occupe toujours la tête du Rallye de Finlande à l'issue de la onzième spéciale vendredi soir, le Français Sébastien Ogier (6e) devançant Thierry Neuville (10e), leader du championnat du monde WRC.

"Suis-je satisfait de la journée ? Je ne sais pas quel mot employer. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai rarement vu des conditions aussi sèches en Finlande. On est parvenu à accrocher une position de départ correcte pour samedi, c'est le plus important. Ca va toutefois être compliqué de remonter des positions. Il faudra aussi ne pas en perdre, avec des garçons comme Lappi, et sa redoutable Toyota, juste derrière par exemple. On espère que cette meilleure position sur la route nous permettre de nous exprimer un peu mieux", a détaillé le champion en titre au micro de notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF en Finlande.

Avant d'ajouter : "Pour les explications sur la stratégie de l'équipe (ndlr : ralentir Evans pour permettre à Ogier de gagner une position au général), il faut demander à mon patron. Faire perdre 4 secondes à Evans, ce n'était pas trop dramatique pour lui je pense. Nous, ça nous donne un petit coup de pouce. Merci à lui d'avoir accepté la consigne."