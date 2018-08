Ogier et sa crevaison : "Envie de pleurer sur le moment, mais Thierry n'en profite pas pour l'instant"

Victime d'une crevaison lors du second passage dans la plus longue spéciale de l'épreuve, Panzerplatte, Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) a chuté à la neuvième place du classement général avant d'attaquer comme un beau diable dans les deux dernières spéciales du jour et de remonter à la septième place du Rallye d'Allemagne ce samedi soir.

Le quintuple Champion du Monde en titre, qui accuse 21 points de retard sur Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) à l'heure actuelle alors qu'il ne restera que quatre rallyes à disputer après le Deutschland, pourrait malgré tout limiter la casse s'il remonte au général (Andreas Mikkelsen, sixième, ne compte qu'une demi-seconde d'avance sur le Français et n'est pas du tout dans le coup ce week-end) et s'il marque de gros points dans la Power Stage, dimanche en début d'après-midi.

"Non, cette crevaison ne décidera pas de l'issue du championnat, car la saison est encore longue, a affirmé Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Allemagne. Thierry n'en profite pas pour le moment, et il reste quatre courses. J'espère donc que ce ne sera pas le cas ! Sur le moment, j'avais envie de pleurer : on s'est battu tout le week-end pour essayer de rester au contact, on n'était pas si loin que ça d'Ott, et Baumholder, on sait tous que c'est un peu la loterie. On passe tous sur ces petites pierres, elles sont au milieu de la route, on ne peut pas les éviter, et juste après, crevaison lente. C'est dur à accepter. Cela fait quelques rallyes que la réussite n'est pas trop de notre côté, et c'est dommage. Chaque occasion de perdue nous rend la tâche plus difficile. Mais on ne peut pas s'en vouloir, on a tout essayé ce week-end, et on doit rester la tête haute. On reviendra plus forts."