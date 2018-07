Ogier et les consignes d'équipe : "Je l'ai fait plusieurs fois pour Loeb..."

L'Estonien Ott Tänak (Toyota) a remporté dimanche le Rallye de Finlande, 8e manche du Championnat du monde WRC, devant le Norvégien Mads Ostberg (Citroën) et le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota). Sébastien Ogier a pris la 5e place, Thierry Neuville la 9e. Le champion en titre récupère ainsi 6 unités sur le Belge au général.

"L'aspect positif du rallye, c'est qu'on reprend quelques points à Neuville. Tout le reste n'était pas très positif. On espérait plus de vitesse, aucun pilote Ford n'a été capable de faire un scratch au contraire de l'an passé. Sur l'asphalte, en Allemagne, on espère retrouver un meilleur niveau. La bataille là-bas remettra aux prises les meilleurs du championnat, Neuville, Tanak et moi-même, je pense. C'est mieux que d'avoir les prétendants au titre en fin de peloton. Au général, Tanak fait un bon pas en avant. Ca peut aller vite en sport auto", a détaillé le Français à notre micro.

"On a utilisé les consignes d'équipe sur cette épreuve, c'est vrai. Vous savez, ce n'est pas la première fois que les consignes sont présentes en sport auto. Ca n'a jamais été ma tasse de thé, je l'ai toutefois fait plusieurs fois pour Loeb par le passé", a conclu Ogier.