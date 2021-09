Ogier et la sensation Rovanpera : "Quand il attaque comme ça, il faut mettre son ego de côté et ne pas tout risquer"

Vainqueur en Estonie, troisième à Ypres : s'il ne commet pas d'erreur ou n'est pas trahi par la mécanique dimanche, Kalle Rovanpera montera sur le podium pour la troisième fois consécutive, et remportera dès sa première participation le mythique Rallye de l'Acropole, un véritable exploit...

Sébastien Ogier, qui côtoie le jeune Finlandais de 20 ans depuis son arrivée chez Toyota au début de l'année 2020, est bien placé pour juger les performances du fils de Harri, pilote officiel Peugeot et Mitsubishi au début des années 2000...

Troisième du classement général à moins de quatre secondes de Kalle Rovanpera ce matin, le septuple Champion du Monde accuse ce samedi soir plus de quarante secondes de retard sur son coéquipier.

"Quand on a vu le niveau d'attaque ce matin, et celui de Kalle en particulier, on s'est dit qu'on était bien là où on était !, a révélé Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. Cela ne sert à rien de tout risquer pour ça, on n'en a pas besoin. Dans ces moments-là, il faut mettre son ego de côté et se contenter du principal. Si on arrive à valider ce podium demain, on fera une belle opération dans la course au titre. Il a fait de très beaux chronos ce matin, et l'Acropole, c'est un rallye où il y a de grosses prises de risques, parce qu'il y a quelques parties cassantes à traverser. Mais au niveau de la vitesse, c'était remarquable. Kalle, c'est pas trop le genre de gars à se poser des questions, c'est un garçon relativement sans émotions ! Je crois qu'il ne réfléchit pas vraiment, et il a cette sérénité, cette confiance en lui depuis le début. Cela fait longtemps qu'il l'a prouvé, le potentiel est là."