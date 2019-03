Ogier et Citroën les plus forts au Mexique, Tanak engrange, Neuville limite la casse

Sébastien Ogier a remporté dimanche le Rallye du Mexique, soit sa deuxième victoire en trois manches du Championnat du monde des rallyes (WRC) cette saison.

Le sextuple champion du monde devance Ott Tanak, qui reste en tête du classement des pilotes, de 30 sec 2/10, et Elfyn Evans de 49 sec 9/10. Thierry Neuville est 4e à 1 min 27 sec et cède à Ogier la place de dauphin de Tanak, qui compte désormais quatre longueurs d'avance sur le Français au Championnat et dix sur notre compatriote.

Il s'agit du cinquième succès pour Ogier au Mexique, après 2013, 2014, 2015, chez Volkswagen, et 2018, pour Ford M-Sport.

Dans son dernier débriefing de la semaine, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Mexique, dresse le bilan de la troisième manche du Championnat du Monde.