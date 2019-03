Ogier en tête après les malheurs de Hyundai, Neuville 6e après une crevaison

Sébastien Ogier (Citroën) occupe ce vendredi soir (samedi matin en Belgique) la tête du rallye du Mexique, troisième manche de la saison WRC, à la fin de la première journée, soit au terme des neuf premières spéciales.

Alors leader, le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai) s'est arrêté dans la 5e épreuve spéciale, en début d'après-midi. Dani Sordo (Hyundai), qui talonnait le champion en titre français, a lui abandonné dans la liaison entre la sixième et la septième spéciale. Jari-Matti Latvala a lui été incapable de boucler la journée suite à un problème électronique.

Au général, Ogier devance dorénavant Elfyn Evans (Ford, +14.8 sec) et Kris Meeke (Toyota, +21.1 sec). Thierry Neuville (Hyundai) est en 6e position (+1:00.7 sec). Le Belge a été victime d'une crevaison en début de journée et a perdu 45 secondes dans l'aventure. Une hécatombe significative chez Hyundai. Ott Tanak (Toyota), leader du championnat et donc ouvreur pour cette première journée, est 4e, Esapekka Lappi 5e.

Samedi, le copieux programme de l'épreuve prévoit neuf spéciales, dès 15h23 (heure belge).