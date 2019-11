Ogier en route vers Toyota, Citroën quitte le WRC: voilà qui ne fait pas les affaires de Neuville

Citroën n’aura pas pu garder Ogier, son champion, et quitte la discipline par la petite porte. Grandeur et décadence… Celle qu’on appelait l’armée rouge, l’équipe qui a remporté 9 titres pilotes avec Loeb et 8 titres constructeurs, bref le plus beau palmarès du wrc s’en va sans les honneurs.

Depuis leur retour officiel en 2017 après la parenthèse victorieuse en WTCC (titres pilote et constructeur 3 années consécutives, 50 victoires) les Rouges n’ont jamais été en mesure de briguer les succès d’antan et ont accumulé les erreurs.

La première était de croire qu’il était possible de s’imposer en réduisant les coûts… Faire mieux avec moins, comme l’a souvent déclaré Carlos Tavares le grand patron de PSA en prenant comme exemple les résultats récents de Msport…. sauf que la petite entreprise dirigée par Malcolm Wilson n’est pas le paquebot PSA. En sport automobile, le succès revient généralement à celui qui s’en donne les moyens. Citroën l’a appris à ses dépens et n’a pas été en mesure de véritablement concurrencer Hyundai et Toyota beaucoup mieux armés financièrement.

Depuis 3 ans, l’image de la marque aux chevrons n’a pas arrêté de pâlir comme quand, fin de saison dernière Citroën laisse filer à la concurrence son ambassadeur de toujours, Sébastien Loeb.

Pire encore, après avoir recruté l’autre Seb et après une année 2019 riche de trois victoires, Citroën voit Ogier ne pas aller au terme de ses 2 ans de contrat et quitter le bateau… la claque. Persuadé qu’il pourra difficilement jouer le titre avec les Rouges, le Gapencais préfère s’en aller.

Même Madame Ogier s’en est mêlée, dans un tweet après le dernier rallye d’Espagne elle déclare : " honte à vous d’installer un champion du monde dans une telle voiture ", le tout accompagné du hashtag ‘Shitroen’.

N’en jetez plus, la coupe est pleine. Dans ces conditions et sans solution de repli (les meilleurs pilotes sont sous contrat) pas d’autres choix que de s’en aller. Via communiqué ce matin Citroën Racing a confirmé son retrait de la discipline suite à la décision d’Ogier de ne pas poursuivre l’aventure.

Le championnat du monde des rallyes perd un constructeur et ce n’est jamais une bonne affaire.