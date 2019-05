Ogier : « Continuer de pousser sans se poser trop de questions »

Ott Tanak (Toyota) pointe à la première place au soir de la première journée du Rallye du Chili, sixième épreuve du championnat du monde WRC. L'Estonien n'a pas laissé beaucoup de chances à ses adversaires. Sébastien Ogier est 2e (22.4 secondes), Jari-Matti Latvala 3e (28.8 sec) et Thierry Neuville 4e (29.5 sec).

« On pouvait difficilement faire mieux aujourd'hui je pense. On a été proche de la limite et on n'a pas fait d'erreur. Si samedi est la copie de vendredi, ça va être compliqué d'aller chercher Tanak. Il a été clairement plus vite que tout le monde. Le matin, il était un peu désavantagé par sa position et il était le plus rapide. L'après-midi, il était un peu avantagé par sa position et il était clairement le plus rapide », a analysé Ogier à notre micro.

« On espère que le profil différent de samedi peut changer quelque chose. Ce sera plus rapide, c'est peut-être un profil qui convient mieux à notre voiture, mais la Toyota sera à l'aise aussi. Il ne faut pas espérer de miracle, mais les écarts ne sont pas énormes. Personne n'est à l'abri d'une erreur. On doit continuer de pousser. Latvala et Neuville sont derrière donc on va continuer de ne pas trop se poser de questions et faire de notre mieux », a conclu le champion en titre.