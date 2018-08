Ogier : "Continuer à attaquer et à se faire plaisir, ce n'est pas le moment de se relâcher"

Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) pointe à la deuxième place du Rallye d'Allemagne au terme des six spéciales disputées ce vendredi, avec seulement 12.3 secondes de retard sur Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), leader autoritaire de l'épreuve.

Le quintuple Champion du Monde en titre, qui accuse 21 points de retard sur Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) alors qu'il reste cinq rallyes à disputer, pourrait réaliser une bonne affaire ce week-end, à condition de conserver l'avantage sur le pilote Hyundai. Ce vendredi soir, le Français compte 15.1 secondes d'avance sur son rival belge.

"Je suis à moitié satisfait, car je n'ai accompli que la moitié de l'objectif que je m'étais fixé ce week-end, a constaté Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Allemagne. Je suis devant Thierry, c'est le plus important, c'est sûr, mais on n'avait pas caché que notre objectif, c'était la victoire. Ce n'est pas un départ idéal, avec douze secondes de perdues, et le fait que nous sommes toujours battus d'un rien en spéciale malgré qu'on donne tout. Mais je suis satisfait de ma journée, je n'ai pas grand-chose à me reprocher, j'ai attaqué aussi fort que j'ai pu, du début à la fin. Demain est un autre jour, il faudra continuer à attaquer, et on verra ce que ça donne. Il ne faudra pas commettre d'erreur, mais j'aimerais être plus rapide encore. Aujourd'hui, on s'est fait plaisir dans la voiture, elle me convient plutôt bien, et on va continuer à attaquer et à se faire plaisir demain. Ce n'est pas le moment de se relâcher."